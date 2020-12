Klopp scherza sul caso Salah: "L'unico motivo per lasciare Liverpool è il meteo"

vedi letture

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è nuovamente tornato sulle voci sul futuro di Mohamed Salah, con l’egiziano che nei giorni scorsi era finito al centro di alcune polemiche in tal senso: “Non saprei cosa aggiungere, l’unica ragione per lasciare Liverpool oggi sarebbe il meteo. Quale altra ragione potrebbe esserci? Questo è uno dei più grandi club del mondo. Guadagniamo bene, abbiamo uno stadio sensazionale e favolosi tifosi in tutto il mondo. E poi il nostro colore è il rosso, il più bello. Non possiamo forzare le persone a restare qui, ma veramente non capisco perché qualcuno dovrebbe volersene andare”.