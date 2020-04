Klopp su Mané: "Lo incontrai a Dortmund. Sembrava un rapper e non avevo tempo per lui"

L'emittente Rakuten TV ha effettuato un documentario sulla vita di Saio Mané intitolato "Made in Senegal". All'interno del video è presente anche un'intervista a Klopp, che a proposito del suo campione, ha dichiarato: "E' l'insieme del giocatore che lo rende così speciale. E' resistente, veloce, tecnicamente bravo e gioca con entrambi i piedi. Ha fatto enormi sacrifici per essere dove è ora, ed è già un qualcosa di molto molto speciale. La prima volta che l'ho incontrato è stato a Dortmund. Era un ragazzo molto giovane, seduto col cappellino da baseball di lato più la striscia bionda che ha ancora. Sembrava un rapper. Ho pensato: non ho tempo per lui".