Klopp torna a Dortmund? La UEFA valuta il campo neutro per Midtjylland-Liverpool

Jurgen Klopp potrebbe tornare al Signal Iduna Park, ma non per affrontare il Borussia Dortmund. La UEFA, secondo quanto riportato da diversi media inglesi, starebbe valutando la possibilità di spostare l'ultima partita del girone di Champions League del Liverpool (quella contro il Midtjylland del 9 dicembre) in campo neutro a causa della difficile situazione sanitaria in Danimarca. Le due squadre sono nello stesso girone dell'Atalanta.