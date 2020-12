Klopp vince il The Best, Flick si irrita. Il tecnico del Liverpool: "Avrebbe meritato lui"

vedi letture

Grande delusione per Hansi Flick. Il tecnico del Bayern Monaco, grande favorito della vigilia, non ha vinto il FIFA The Best riservato al miglior allenatore del 2020. Il premio è andato a Jurgen Klopp, nonostante l'anno straordinario vissuto dal 55enne, che ha conquistato tutti i trofei disponibili. A Klopp è "bastato" riportare il Liverpool sul tetto d'Inghilterra dopo 30 anni; un'impresa non da poco, ma certamente meno rilevante rispetto a quella compiuta dal collega, come ha sottolineato lo stesso ex allenatore del Borussia Dortmund: "Non sono il miglior allenatore. Hansi Flick avrebbe meritato di più con tutti i titoli vinti dal Bayern". Flick, secondo la Bild, avrebbe avuto una reazione piuttosto irritata.