Klose nello staff del Bayern. Inizierà coi nuovi durante la Champions, da Sané a Kouassi

Il Bayern Monaco, dopo due settimane di ferie, riprenderà a lavorare domani per preparare la Champions League. Negli ultimi giorni si è unito allo staff dei bavaresi anche Miroslav Klose: dopo l'Under 17, sarà con la prima squadra ma non andrà con Lewandowski e compagni a Lisbona. Il vice di Hansi Flick resterà a Monaco, qualora dovesse essere superato il turno contro il Chelsea dopo il 3-0 dell'andata. Rimarrà in città per guidare le sedute dei nuovi acquisti, Leroy Sané, Tanguy Nianzou Kouassi, Alexander Nübel e Adrian Fein. Con lui anche Oliver Batista Meier, dell'Academy del Bayern per il quale i tedeschi hanno detto di no al prestito all'Hoffenheim.