Koch, tra le italiane spunta... l'italiano: il Leeds di Radrizzani vicino al difensore del Friburgo

Alla fine potrebbe essere un italiano a spuntarla per Robin Koch (24), difensore del Friburgo finito nel mirino del Napoli ed accostato anche alla Lazio. No, non dovrebbe essere né Aurelio De Laurentiis né Claudio Lotito il nostro connazionale ad accaparrarselo, bensì Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds, appena promosso in Premier League. Il club inglese, secondo Kicker è molto vicino al nazionale tedesco e prossimamente potrebbe portare a compimento l'operazione.