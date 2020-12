Koeman: "A gennaio dissi no al Barça, poi però è cambiato tutto. Era adesso o mai più"

Mister Ronald Koeman, intervistato da Revista Barça, ha raccontato così la sua decisione di lasciare il ruolo da ct della Nazionale olandese per sedersi sulla panchina blaugrana dallo scorso agosto: "Quando il Barça mi ha chiamato a gennaio per chiedermi se volevo venire, ho risposto che non potevo lasciare la Nazionale olandese a 3-4 mesi dall'Europeo. A marzo, quando è venuto fuori che la competizione non ci sarebbe stata e sarebbe slittata al 2021, la mia situazione personale però è cambiata. Per me l'opportunità di allenare i blaugrana era ora o mai più".

Il tecnico del Barcellona ha parlato anche della possibilità di lavorare quotidianamente con Lionel Messi: "Oggi ha più anni di prima chiaramente, ma è ancora uno a cui piace stare sempre in campo e vincere le partite. È il nostro capitano e con lui parliamo sempre di tante cose, non solo del nostro gioco".