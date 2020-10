Koeman: "Barcellona sempre sicuro su Messi: nessuno avrebbe pagato 700 mln"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata ad Algemeen Dagblad, quotidiano di Rotterdam, Ronald Koeman è tornato a parlare di Messi e della sua voglia di lasciare il Barcellona: Il club è stato molto chiaro al riguardo: non poteva andarsene. La somma della clausola (700 milioni di euro) era così alta che nessun club l'avrebbe pagata in questo momento. Quindi per me, la domanda principale era come avrei potuto farlo tornare ad essere concentrato, sul campo e oltre, come persona e come calciatore. Quando ha effettivamente ricominciato ad allenarsi dopo quella settimana frenetica, ho visto solo cose belle. Non posso lamentarmi del suo atteggiamento. La cosa buona è che quando Messi vede un pallone si diverte".