Koeman chiede un difensore, il Barça pensa a Bogarde. L'olandese è obiettivo del Milan

Gli infortuni di Gerard Pique e Sergi Roberto, insieme ai continui problemi di Samuel Umtiti, stanno creando non pochi problemi a Ronald Koeman, che avrebbe chiesto al club di ingaggiare un difensore centrale versatile a gennaio. La precaria situazione finanziaria, però, rende improbabile l'acquisto di giocatori esperti e affidabili. Così, riporta Sport, Melayro Bogarde potrebbe rappresentare un'ottima occasione: il talentuoso olandese dell'Hoffenheim, nipote di Winston Bogarde (ex giocatore di Barcellona e Milan), piace molto alla dirigenza blaugrana. Bogarde è stato il più giovane olandese a debuttare in Bundesliga, a 18 anni e due mesi, nella sfida contro contro il Mainz. Da allora ha collezionato altre due presenze nella massima serie tedesca, più due in Europa League. Difensore centrale ma anche terzino destro, ha un contratto in scadenza a giugno e questo lo rende particolarmente appetibile anche per altre società: Manchester City, Real Madrid e soprattutto il Milan osservano gli sviluppi.