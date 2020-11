Koeman continua a corteggiare Depay e Wijnaldum: "Vedremo cosa succederà in futuro"

Ronald Koeman continua a corteggiare Memphis Depay. Il tecnico olandese, in un'intervista a Mundo Deportivo, ha dichiarato: "Non è il momento di parlare di giocatori che non sono qui, non va bene. È vero che il suo nome è emerso e che ha sempre giocato in Nazionale con me. Tutti possono avere la loro opinione, vedremo cosa potrà succedere in futuro". Stesso discorso per Georginio Wijnaldum: "È un'opzione per il futuro, ma non posso dire molto di più. È un grande giocatore".