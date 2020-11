Koeman difende Messi: "È coinvolto, non rispondo alle polemiche sull'atteggiamento"

Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Betis: "Dobbiamo essere concentrati, cercando di evitare gli errori commessi contro la Dinamo Kiev".

La condizione di Messi: "È un grande giocatore e cerchiamo di metterlo nelle condizioni migliori per far male agli avversari. È molto importante per noi e il nostro attacco, ha giocato sia come falso nove che più sulla profondità. Lo vedo bene, è un vincente e come ogni giocatori ha dei momenti difficili, ma è molto coinvolto nel progetto. Contento dell'atteggiamento? Ho già risposto a questa domanda, ho il mio pensiero ed è positivo. Se volete fare polemica su questo, fate pure, ma non sono d'accordo. Non si può basare tutto su un'immagine al 93'".

Incontro con Joaquin: "Per voi è un argomento interessante ma non per me. Non parlerò di cose successe anni fa".

La difesa è un problema? "Non so come si lavorava in passato. Ora usiamo un altro sistema di gioco e credo che il problema sia a centrocampo. Non riusciamo a gestire bene".

Il recupero di Umtiti: "Non si sta ancora allenando col gruppo, abbiamo preparato alcune cose a livello tattico e lui non c'era. se starà bene, conterò anche su di lui ma dipenderà dalle prestazioni dei centrali".