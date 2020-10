Koeman dopo la frecciata di Griezmann: "L'allenatore comanda, il calciatore risponde in campo"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di campionato col Getafe, l'allenatore blaugrana Ronald Koeman ha risposto così alle parole di Antoine Griezmann in Nazionale: "Ognuno ha il diritto di dire ciò che vuole. Ho parlato con Griezmann ieri pomeriggio, ma non di questo argomento. Ci siamo confrontanti sul suo ruolo e sul suo rendimento. Io cerco sempre il meglio per la squadra, sono io che decido e lui deve dare il massimo in campo. Cosa deve fare Griezmann per trionfare col Barcellona? Antoine sfrutti le sue occasioni, consapevole che l'allenatore comanda e il calciatore deve dare tutto quando viene chiamato in causa", le sue dichiarazioni.

Dopo la vittoria con la Croazia, Griezmann si era lasciato scappare una frecciatina indiretta nei confronti di mister Koeman: "Deschamps sa dove mettermi in campo e io approfitto della sua fiducia e di quella dei compagni".