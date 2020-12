Koeman e il ritorno della coppia Neymar-Messi: "Da culé voglio sempre i migliori con me"

Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cadice. Circa le parole di Neymar e il suo sogno di ricomporre il tandem d'attacco con Messi ha risposto: "Non mi piace parlare di casi individuali, ma come giocatore, come allenatore e come culé vuoi vedere i migliori nella tua squadra. E se entrambi finiscono nella tua squadra, molto meglio".