Koeman esalta ter Stegen: "Fenomenale ieri sera contro la Dinamo Kiev"

Il tecnico del Barcellona, Ronaldo Koeman - euroavversario del girone di Champions con la Juventus - ha esaltato Marc André ter Stegen, migliore in campo nella sfida contro la Dinamo Kiev. "È stata una partita che alla fine siamo riusciti a vincere, però bisogna riconoscere che hanno creato più pericoli di solito per noi. Hanno dimostrato di essere competitivi, affrontando la gara con la giusta fiducia per cercare il pareggio dopo il 2-1. La verità è che Ter Stegen è stato fenomenale. Credo abbiano creato varie possibilità per l’uno contro uno, ma ha dimostrato di essere un grande portiere".