Koeman: "Il cuore, il Covid, la situazione al Barça. Un 2020 difficile sotto tutti i punti di vista"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha commentato il suo 2020: "All'inizio è stato un anno tranquillo, poi sono arrivati i problemi al cuore, poi il Covid. È stato un anno durissimo, sotto tutti i punti di vista. A livello sportivo sono in un posto dove vorrei rimanere a lungo ma è un luogo complicato. Speriamo che il prossimo anno le cose migliorino in tema Covid e in tema societario".