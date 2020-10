Koeman: "Messi non si è mai lamentato e si è allenato sempre bene: è il migliore al mondo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Siviglia, mister Ronald Koeman ha parlato per l'ennesima volta anche di Lionel Messi: "Si è allenato e ha giocato sempre bene, non si è lamentato neanche un giorno. Come capitano sta aiutando molto la squadra. Leo è il migliore al mondo e ora che lo vedo quotidianamente in allenamento ne sono ancora più convinto", le dichiarazioni del tecnico del Barcellona.