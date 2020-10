Koeman scarica le responsabilità della cessione di Suarez: "La società voleva ringiovanire"

Lo sfogo di Luis Suarez di qualche giorno fa, rivolto principalmente al trattamento ricevuto negli ultimi giorni da calciatore del Barcellona, non è passato inosservato in Spagna e in Olanda. NOS ha chiesto a Ronald Koeman, tecnico dei catalani, quale fosse il suo rapporto con l'attaccante uruguaiano: "Gli ho solo detto che sarebbe stato difficile per lui essere titolare. Ha fatto fatica ad accettarlo, ma non ho mai avuto problemi con lui. Si è allenato bene, normalmente. Alla fine a deciso di andarsene e io gli ho detto che, nel caso fosse rimasto, avrebbe potuto dimostrarmi che sbagliavo. Mi sono trovato bene con Luis, ma la società aveva deciso di ringiovanire la rosa. Abbiamo Ansu Fati, Pedri, Trincao, Dest, Araujo, giocatori con cui guardare al futuro".

Il malumore di Messi per la partenza dell'amico: "Lo capisco. Le loro famiglie uscivano insieme. Gliel'ho detto: è un peccato che se ne vada, ma sono scelte del club. Dopo aver firmato ho subito contattato Leo, sono andato a casa sua e gli ho parlato dei progetti. Era chiara la sua insoddisfazione, ma alla fine è andata così e sta facendo tutto quello che mi aspetto da lui".