Koeman sul mercato del Barça: "Voglio centrale e 9. Dembele non mi ha detto che vuole partire"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Siviglia, mister Ronald Koeman ha parlato così del possibile futuro lontano da Barcellona di Ousmane Dembelé e del mercato in entrata: "Ci sono due posizioni dove avremmo bisogno di rinforzi: difensore centrale e centravanti. Anche solo a livello numerico, ci sarebbe d'aiuto avere un calciatore in più per reparto. Dembelé? In attacco ci sarà grande competizione perché c'è altrettanta qualità. Ansu Fati viene prima di Dembelé nelle mie scelte: se uno non è contenta qua, deve dirmelo perché nel mio Barça voglio solo calciatori felici. Dembelé, ad oggi, non mi ha però detto nulla: se non mi dirà che vuole andarsene, avrà anche lui le sue chance qui con noi", le parole del tecnico blaugrana sull'interesse del Manchester United per l'ex Dortmund.