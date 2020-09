Koeman sull'addio di Suarez: "Sono sembrato io il cattivo, ma la decisione è stata del Barça"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Villarreal, mister Ronald Koeman ha commentato anche il tanto discusso addio di Luis Suarez: "Sono sembrato io il cattivo della situazione, ma non è così. Dopo la telefonata a Luis, gli ho dimostrato rispetto tanto come calciatore quanto come persona e lui, dal canto suo, si è allenato al massimo fin dal primo giorno. Con Suarez sono stato chiaro: gli ho detto che, se fosse rimasto al Barça, sarebbe stata dura per lui trovare spazio. Ma il suo addio è stata una decisione del club, non mia. Gli faccio i miei migliori auguri per questa nuova sfida all'Atletico Madrid, io e Luis abbiamo sempre parlato chiaramente", le parole del tecnico del Barcellona sul nuovo attaccante dell'Atletico.