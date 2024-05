Ufficiale Kompany al Bayern Monaco senza il suo vice: Bellamy resta al Burnley

Il Burnley cerca un nuovo, per puntare subito alla promozione in Premier League dopo la retrocessione di quest'anno in Championship. Non sarà Craig Bellamy, che manterrà l'incarico solo finché la dirigenza non troverà un nuovo tecnico. L'ex attaccante del Liverpool è stato il vice di Vincent Kompany nelle ultime due stagioni, ma non seguirà il tecnico belga in Germania, al Bayern Monaco, come ha annunciato lo stesso club inglese in una nota ufficiale

"Dopo la partenza di Vincent Kompany, stiamo lavorando attivamente alla ricerca di un manager permanente", ha fatto sapere il Burnley attraverso un comunicato ufficiale. "Nel frattempo - si legge ancora - il club ha inserito Craig Bellamy, assistito da Mike Jackson, nei ruoli di capo allenatore e vice capo allenatore. Abbiamo completa fiducia in Craig e Mike e crediamo che la loro vasta esperienza e la profonda conoscenza del club li rendano i candidati perfetti per guidare la squadra in questo momento importante".