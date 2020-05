Kosovo, tamponi nello stadio per gli arbitri prima della ripresa delle gare

vedi letture

In Kosovo in tamponi li fanno direttamente in campo allo stadio. Nelle ultime ore infatti alcuni arbitri si sono sottoposti ai tamponi e i test direttamente sul manto erboso dello stadio "Fadil Vokrri" di Pristina sotto gli occhi vigili del presidente federale Agim Ademi, che ha seguito il tutto da vicino. Questo accade a pochi giorni dalla ripresa delle gare che avverrà con le semifinali di Coppa in programma il 2 e 3 giugno.