Koundè e l'interessamento del Real: "Penso solo al Siviglia e a vincere l'Europa League"

Nel corso dell'intervista con AS, il difensore del Siviglia Jules Koundè ha commentato l'interesse del Siviglia nei suoi confronti: "E' sempre positivo che ci siano club come il Real Madrid che ti seguano, ma sono concentrato sul Siviglia. Voglio passare il turno e vincere l'Europa League. E' l'unica cosa che c'è nella mia testa e in quella della squadra. Non penso al Real Madrid".