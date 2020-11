Kounde era la prima scelta di Guardiola per la difesa: "Abbiamo parlato, era interessato a me"

Jules Koundé, difensore centrale del Siviglia, non ha problemi ad ammettere di aver avuto una colloquio con l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, che ha provato a convincerlo nell'ultima finestra di mercato. "Sì, ho parlato con Guardiola al telefono, in spagnolo. È andata bene e lui era interessato, avevo la garanzie di giocare. Ma alla fine non è successo", ha detto a Canal Football Club.. Il Manchester City aveva offerto circa 55 milioni di euro per Koundé, ma il Siviglia non ha accettato perché la clausola del 22enne è di 80 milioni e ha un contratto fino al 2024. Così, gli inglesi hanno acquistato Ruben Dias dal Benfica.