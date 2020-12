Krasnodar, Musaev: "Soddisfatto del gruppo. Il terzo posto è meritato"

vedi letture

Murad Musaev, allenatore del Krasnodar, ha parlato ai microfoni di "Match TV" al termine della sfida pareggiata per 1-1 al "Stamford Bridge" contro il Chelsea: "Mi è piaciuto molto l'atteggiamento del primo tempo, abbiamo fatto bene in fase di transizione non permettendo ai nostri avversari di rendersi pericolosi. Sono soddisfatto del lavoro del gruppo: dopo i tanti sforzi che abbiamo fatto e le difficoltà che abbiamo dovuto superare, meritavamo di chiudere almeno al terzo posto e continuare a giocare in Europa".