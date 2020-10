Krasnodar, Olenin: "Una gioia debuttare nei gironi di Champions. Pareggio giusto"

Artur Olenin, vice-allenatore del Krasnodar e questa sera in panchina a Rennes al posto dell'indisposto Musaev, ha analizzato così l'uno a uno ottenuto dalla sua squadra contro i rossoneri: "Voglio fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione. Il pareggio è meritato, ma abbiamo ambito alla vittoria. Per noi debuttare nella fase a gironi di Champions League è una gioia, proveremo a dare il meglio in questo gruppo".