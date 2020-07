Kroos attaccato da un tifoso su Twitter: "Sei sopravvalutato". Lui risponde: "Sì, ma non dirlo in giro"

Siparietto social tra Toni Kroos e un tifoso del Real Madrid. Il centrocampista tedesco ha risposto in prima persona, su Twitter, a un utente che aveva commentato una foto della celebrazione della 34esima Liga merengue definendolo un calciatore "assai sopravvalutato".

Un attacco personale a cui il classe '90 ha risposto prontamente, senza farsi mancare l'ironia: "Sì, ma non dirlo a nessuno", il suo commento già diventato virale. La recente vittoria del campionato spagnolo, d'altronde, è soltanto l'ultimo di una lunghissima lista di trofei ottenuti tra Nazionale, Real Madrid e Bayern Monaco: sono 27 i titoli nella sua bacheca.

Yes but dont tell anybody

— Toni Kroos (@ToniKroos) July 23, 2020