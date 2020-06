Kroos e l'omosessualità nel calcio: "Non so se consiglierei il coming out a un giocatore"

Interessanti e curiose dichiarazioni di Toni Kroos, che nell'intervista concessa all'edizione tedesca della rivista GQ si è espresso anche sul tema dell'omosessualità nel calcio: "Il buonsenso mi dice che tutti dovrebbero vivere in piena libertà, non ci sono dubbi su questo. Ma non so se consiglierei a un calciatore in attività di fare coming out. Spesso sul campo vengono usate certe parole e, tenendo conto delle emozioni che si vivono in tribuna, non posso assicurare che un calciatore omosessuale non finirebbe per essere insultato o denigrato. Non dovrebbe essere così - ha ammesso il campione del Real Madrid e della Nazionale tedesca - e sono certo che un giocatore, se decidesse di fare questo passo, riceverebbe il sostegno di molte squadre. Ma dubito che questo accadrebbe davanti ai tifosi rivali".