vedi letture

Kroos: "Voglio finire la carriera al Real, quindi non credo che ritroverò Guardiola"

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato a The Athletic in vista della sfida di Champions contro il Manchester City di Pep Guardiola, che lo ha allenato ai tempi del Bayern Monaco: "Voglio finire la carriera qui, quindi è improbabile che le nostre strade si incrocino di nuovo. Mi è piaciuto molto giocare per lui e avrei voluto rinnovare il contratto, ma non è una buona idea firmare un accordo solo per l'allenatore. Che senso avrebbe avuto prolungare per cinque anni, se poi l'allenatore va via prima? Con lui ho imparato tanto e non lo dimenticherò mai. Il centrocampo è sempre al centro delle sue preoccupazioni. Fui vicino al Manchester United, ma quando esonerarono Moyes e presero Van Gaal si complicò tutto. Poi mi chiamò Ancelotti".