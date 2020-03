Kurzawa fa festa con i tifosi fuori dallo stadio: sfida alla pandemia, per il PSG è Magnifique

In barba a qualsiasi raccomandazione, oltre mille tifosi del Paris Saint-Germain hanno sfidato quella che oggi è stata definita "pandemia" dall'OMS e hanno tifato per i propri beniamini fuori dal Parco dei Principi, dove stasera il PSG ha staccato il pass per i quarti di Champions League battendo per 2-0 il Borussia Dortmund, dopo il 2-1 subito all'andata. Una sfida che si è giocata a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus; la restrizione, però, è stata presa troppo alla leggera dai sostenitori parigini, così come dal terzino Layvin Kurzawa: alcune foto e video postati su Instagram dimostrano che il giocatore si trovava in mezzo alla bolgia festante al fischio finale. A chiudere il quadretto irresponsabile ci ha pensato il social media del club, che ha commentato questo spettacolo con una sola parola: Magnifique. Un magnifico modo per esporsi al contagio.