L'ad della Premier League: "Deplorevole l'atteggiamento dei tifosi del Liverpool"

vedi letture

Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha condannato l'atteggiamento dei tifosi del Liverpool dopo la vittoria del titolo avvenuta in seguito alla sconfitta del Man City contro il Chelsea: "Nessuno vuole fermare i loro festeggiamenti, ma il modo in cui hanno fatto festa non è giusto e lo ha confermato anche il club successivamente. Quello che è successo durante quella notte è deplorevole. Hanno sbagliato. La festa è sfuggita di mano come accaduto in spiaggia o in alcune feste in strada". Poi parlando del possibile del ritorno allo stadio da parte dei tifosi: "E' un argomento in agenda. Ci siamo proposti come "cavie" per varie soluzioni che successivamente potrebbero essere utilizzate anche altrove come i passaporti biologici, utili anche per non rispettare le distanze sociali".