L'agente di Igor Gomes del San Paolo: "Sogno di portarlo al Real Madrid"

Il noto agente brasiliano Wagner Ribeiro propone uno dei suoi assistiti, il talentuoso centrocampista 21enne Igor Gomes del San Paolo, nientemeno che al Real Madrid, club che sta investendo molto in questi anni per assicurarsi i migliori talenti del calcio giovanile brasiliano. Queste le sue parole a Fox Sports: "Ho il sogno di portarlo al Real Madrid. Ne abbiamo parlato in cui lo avevano cercato, ma mi aveva detto che non era il momento giusto per discuterne. Mi piacerebbe, però, come idea: se avessi la possibilità, lo farei con piacere".