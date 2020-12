L'agente di Kroos fa sognare i tifosi del Real Madrid: "Toni, forse riuscirai a giocare con Haaland"

L'agente Volker Struth è stato ospite del podcast dei fratelli Kroos (di cui cura gli interessi) e ha confessato quale giocatore gli piacerebbe portare nella sua Sports Total: "Non direi di no ad Haaland. È davvero speciale, sia come calciatore che come persona. Ed è anche giovane. Forse, Toni, tu riuscirai a giocare con lui. Si farà strada", ha detto, provocando la reazione divertita del centrocampista del Real Madrid. Chissà come avranno preso queste dichiarazioni Mino Raiola e i tifosi del Borussia Dortmund...