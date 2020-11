L'agente di Pedro racconta: "Mancava solo la firma col Real". Poi lo ingaggiò la Fiorentina

vedi letture

Pedro Guilherme non ha lasciato un buon ricordo in Italia. La Fiorentina non ha creduto nelle potenzialità dell'attaccante brasiliano, che adesso sembra essersi ritrovato nel Flamengo e ha meritato la convocazione in Nazionale. Ma le qualità del classe 1997 erano già note in Europa, tanto che il Real Madrid pensò di ingaggiarlo per metterlo a disposizione di Julen Lopetegui, prima che un infortunio lo frenasse: "A quel tempo, avevamo raggiunto un accordo Con il Real Madrid. Avevamo già parlato con la famiglia e con la Fluminense. Dovevamo solo firmare il contratto", ha confidato il suo agente Márcio Giugni in un'intervista raccolta da -Marca..