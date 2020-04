L'Ajax vuole lo stop dell'Eredivisie. Overmars: "KNVB e UEFA mi ricordano Trump"

La KNVB nel comunicato di ieri ha fatto sapere di volersi attenere alle forti sollecitazioni della UEFA nel completare la stagione entro il 3 agosto. Scelta per nulla gradita ad alcuni club di Eredivisie, fra cui l'Ajax. Marc Overmars, direttore sportivo dei lancieri, attacca sia KNVB che UEFA: "Faccio molta fatica a comprendere ciò. Noi in Olanda non siamo dipendenti dai diritti televisivi come in Spagna, Inghilterra, Italia e Germania. E penso che siano stati messi sotto forte pressione dalla UEFA per continuare a giocare a qualsiasi costo. Sto confrontando KNVB e UEFA ai sentimenti del presidente americano Donald Trump una settimana fa, quando pensava che l'economia fosse più importante del coronavirus". Overmars aggiunge che la stagione dovrebbe essere dichiarata conclusa: "Il campionato è morto, la vita è più imortante".