L'Al Ahly batte lo Zamalek 2-1 nella finale di Champions africana: nona vittoria per gli egiziani

Il derby nella finale di Champions League africana che vedeva affrontarsi per la prima volta due squadre dello stesso Paese, l'Egitto, e della stessa città, Il Cairo, ha visto l'Al Ahly battere lo Zamalek per 2-1. Presso lo stadio Internazionale del Cairo e rigorosamente a porte chiuse, l'Al Ahly, club che ha spesso guardato con interesse all'Italia sia per i giocatori del nostro campionato che per gli allenatori, ha battuto i rivali grazie a un gol arrivato all'86', a pochissimo dai tempi supplementari. Proprio l'Al Ahly era passato in vantaggio nel primo tempo dopo soli 5' con Soleya, poi raggiunto dallo Zamalek poco dopo la mezz'ora grazie alla rete di Shikabala. Il gol della vittoria, come detto, è arrivato nel finale, grazie a Magdi Kafsha. Con questa vittoria, i Diavoli Rossi del Cairo, mettono in bacheca la nona Champions League africana, record della competizione.