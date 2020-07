L'allievo batte il maestro: Arteta dà un dispiacere a Guardiola e sogna il primo trofeo

vedi letture

"Sono abbastanza sicuro che Mikel Arteta sia la persona giusta per riportarli in alto. Se il club lo sosterrà, nessuno meglio di lui potrebbe riuscirci". Nella conferenza stampa della vigilia della semifinale di FA Cup, Pep Guardiola aveva esaltato le qualità del suo ex collaboratore, oggi manager dell'Arsenal. Probabilmente, però, il tecnico del Manchester City non si aspettava l'incredibile sgambetto che avrebbe subito poco più di 24 ore dopo: i londinesi hanno battuto i Citizens per 2-0, conquistando così la finale della più importante Coppa nazionale.

L'allievo ha superato il maestro, almeno stavolta: un successo inatteso, arrivato grazie alla doppietta di uno degli uomini mercato (Pierre-Emerick Aubameyang), che Arteta vuole tenere a tutti i costi anche nella prossima stagione, quando i frutti della semina operata in questi mesi dovrebbero cominciare a vedersi. Intanto, c'è una finale da giocare, il primo agosto ancora a Wembley. Arteta l'allievo spera di conquistare il suo primo trofeo da allenatore.