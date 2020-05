L'Amiens non ci sta: lanciata la petizione per la Ligue 1 a 22 squadre: e Aulas firma

L'Amiens non ci sta. Con la chiusura dei campionati arrivata nelle scorse settimane, la formazione di Luka Elsner - penultima classificata - è retrocessa in Ligue 2. Il club del presidente Pascal Pouillot però reclama contro questa decisione e ha deciso di lanciare una petizione per chiedere un allargamento della prossima Ligue 1 a 22 squadre, bloccando di fatto le retrocessioni. Sono diverse le firme eccellenti come Laurent Blanc e, firma arrivata oggi, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas.