L'aneddoto di Bulka su D. Costa: "Si abbassò i pantaloni e mise il sedere in faccia a Chalobah"

Marcin Bulka è stato acquistato dal Paris Saint-Germain sfruttando il mancato rinnovo del portiere con il Chelsea. Per diverso tempo, il polacco si è allenato insieme a Diego Costa, che è stato protagonista di diversi episodi curiosi. Su tutti, uno che coinvolge un ex meteora del Napoli, Nathaniel Chalobah: "Un giorno, durante l’allenamento, Chalobah rimase a terra dopo un contrasto. Diego Costa credeva che stesse facendo finta e ha cominciato a dirgli frasi senza senso in spagnolo. Però passavano i minuti e Chalobah non si rialzava. Così, Diego si è calato i pantaloni, gli ha messo il sedere in faccia ed è scappato correndo. Non ho mai visto niente di simile!".

Un altro aneddoto raccontato da Bulka riguarda Angel Di Maria: "Odia il Manchester United. Ha pessimi ricordi del periodo che ha trascorso lì. Se in televisione c’è qualcosa che riguarda anche minimamente lo United, cambia canale”.