L'apertura de L'Equipe - Benzema, un appetito senza fine

La prima pagina de L'Equipe oggi in edicola è dedicata a Novak Djokovic e alla positività del tennista al Covid-19. C'è spazio anche per Karim Benzema, che continua a stupire tutti con i suoi numeri: "un appetito senza fine", la voglia di segnare dell'attaccante francese continua a stupire tutti. I suoi gol saranno importantissimi anche in chiave nazionale e in vista del prossimo europeo.