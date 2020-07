L'apertura de L'Equipe: "Carichi a molla!"

L'edizione odierna de L'Equipe, principale quotidiano sportivo francese, titola in prima pagina con una foto di Memphis Depay e la scritta: "Carichi a molla!". L'attaccante del Lione si è infortunato al legamento crociato anteriore a fine dicembre e, passati i canonici sei mesi, potrà dare una mano alla squadra nelle sfide contro Paris Saint Germain e Juventus. Questa sera il Lione scenderà in campo per un'amichevole contro il Celtic Glasgow, così come ha fatto ieri il Paris Saint Germain che ha superato 7 a 0 il Beveren, in un match particolare, con quattro tempi da 30 minuti.