L'apertura de L'Equipe dopo l'1-1 tra Lille e Lione: "Colpo su colpo"

vedi letture

"Colpo su colpo". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe dopo il pareggio per 1-1 tra Lille e Lione. Dopo aver aperto le marcature i locali sono stati raggiunti prima della fine di un primo tempo di qualità. Nonostante l'espulsione di Marcelo del Lione al 50', il Lille non è più riuscito a riportarsi in vantaggio.