L'apertura de L'Equipe su ManCity-Lione: "Così entusiasmante!"

Stasera andrà in scena l'ultimo quarto di finale di Champions League, tra Manchester City e Lione così L'Equipe oggi in edicola titola: "Così entusiasmante!". Dopo dieci anni di attesa il Lione può nuovamente tornare tra le migliori quattro d'Europa, ma prima dovrà affrontare un avversario che il quotidiano definisce "gigantesco" per il Lione: il Manchester City di Pep Guardiola, determinato ad arrivare sino in fondo alla competizione. Taglio alto invece riservato alla batosta subita dal Barcellona, sconfitto per 8 reti a 2 dal Bayern Monaco.