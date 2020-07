L'apertura de L’Equipe sul Bordeaux di Sousa: "Raccolta tardiva"

Gioco di parole in apertura sulla prima pagina de L’Equipe. "Raccolta tardiva" scrive il quotidiano in riferimento alle ultime vicende di casa Bordeaux. Jean-Louis Gasset, 66 anni, sta per rimpiazzare Paulo Sousa sulla panchina dei girondini. Il club spera in questo modo di appianare le tensioni con i tifosi.