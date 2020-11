L'apertura de L'Equipe sulla sconfitta per 3-0 dell'OM in casa del Porto: "Storica"

"Storica". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe dopo la sconfitta per 3-0 del Marsiglia in casa del Porto. L'OM è stato inesistente in Portogallo ed ha subito la dodicesima sconfitta in Champions League consecutiva. Solo l'Anderlecht (2003-2005) era sceso così in basso.