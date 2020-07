L'apertura de L'Equipe - "Zidane, sempre più in alto. La Juve si ferma di nuovo"

vedi letture

Tanti temi sulla prima pagina de L'Equipe. Il quotidiano francese dedica ampio spazio a Zinedine Zidane, che questa sera ha la possibilità di conquistare il 34esimo campionato della storia del Real Madrid. "Sempre più in alto", questo il titolo scelto dal principale quotidiano sportivo in Francia. In taglio alto spazio alla nostra serie A: "La Juventus si ferma di nuovo", terza partita senza vittorie per la compagine bianconera che negli ottavi di finale sfiderà l'Olimpyque Lione.