L'apertura di Marca: "Lo scambio impossibile Joao Felix-Griezmann"

L'edizione di Marca in edicola tra poche ore sbatte in prima pagina una notizia davvero clamorosa: il Barcellona avrebbe proposto all'Atletico Madrid uno scambio tra Antoine Griezmann e Joao Felix. Il club allenato da Simeone, però, avrebbe rifiutato l'offerta: il francese non tornerà a vestire la maglia della squadra che lo ha reso grande. L'amministratore delegato dei colchoneros, Miguel Angel Gil Marín, dopo aver espresso il suo no categorico, ha cercato di inserire nella trattativa Diego Costa e Lemar. Il tutto sarebbe avvenuto a pochi giorni dall'8-2 subito contro il Bayern Monaco.