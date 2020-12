L'Argentina piange Sabella, il Professore che sfiorò il Mondiale del 2014

Il calcio argentino è di nuovo in lutto. A due settimane dalla morte di Diego Armando Maradona, se ne va anche Alejandro Sabella. L'ex CT dell'Albiceleste si è spento all'età di 66 anni dopo una lunga malattia, che si è manifestata in forma aggressiva negli ultimi mesi. Sabella è stato l' allenatore della nazionale argentina che è arrivata in finale dei Mondiali 2014 in Brasile, perdendo 1-0 contro la Germania ai supplementari. "Il Professore", come era soprannominato, era molto amato in tutto il Paese, per la sua semplicità, il suo carattere gioviale e il suo modo di porsi. È stato anche un simbolo dell'Estudiantes de La Plata, come giocatore e come allenatore: ha vinto la Copa Libertadores 2009 e il campionato nel 2010. Sabella è ricordato anche per il suo trascorso al River Plate ed è stato uno dei primi calciatori argentini a trasferirsi in Inghilterra, dove indossò le maglie di Sheffield United e Leeds.