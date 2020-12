L'Arsenal in zona retrocessione, Allardyce punzecchia: "È una rivale del WBA per la salvezza"

È un momento molto delicato per l'Arsenal, che occupa la quindicesima piazza in Premier League e non sembra essere in grado di reagire. Tante sconfitte consecutive, alle quali si è aggiunta la batosta casalinga in Coppa di Lega contro il Manchester City: la posizione di Arteta è tutt'altro che salda e adesso i londinesi devono cominciare seriamente a guardarsi le spalle. Un "consiglio" che indirettamente dà anche Sam Allardyce, tecnico del West Bromwich Albion che è diciannovesimo in classifica, a sette punti dai Gunners: "Le ultime otto della classifica sono nostre rivali. La sconfitta con il City avrà sicuramente diminuito la fiducia dei giocatori. Si staranno chiedendo cosa succede, perché si trovano nella parte bassa della classifica e cosa ci voglia per uscire da questa situazione. Io so cosa ci vuole e spero di trasmetterlo ai miei giocatori". Le due squadre si affronteranno il prossimo 2 gennaio: "Spero che riusciremo a batterli, così come le altre rivali dirette".