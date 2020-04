L'Arsenal su Thomas, a Madrid tremano: l'Atletico spinge per rinnovo e raddoppio della clausola

vedi letture

Thomas Partey ha un contratto con l'Atlético Madrid fino al 2023 e il club gli ha già offerto un'offerta di rinnovo che però non è ancora stata accettata dal giocatore, cercato con insistenza dall'Arsenal, club che sarebbe disposto a pagare i 50 milioni previsti dalla clausola. "L'Atlético è la mia casa. Il mio agente sta trattando con la società, ma non si sa mai cosa può succederà", disse il ghanese qualche mese fa. I colchoneros starebbero spingendo per il rinnovo anche perché l'intenzione è quella di raddoppiare la clausola e blindare il centrocampista, elemento importantissimo per la squadra di Simeone.