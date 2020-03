L'Arsenal vuole blindare Saka: sulla stellina c'è l'assalto del Manchester United

vedi letture

Secondo quanto riporta Four Four Two, l'Arsenal si starebbe preparando per blindare Bukayo Saka. Il diciottenne, contratto in scadenza nel 2021, è una delle rivelazioni della stagione dei Gunners. Sul fludificante mancino, ora terzino per la crisi di infortuni che ha colpito la formazione di Mikel Arteta con Kieran Tierney e Sead Kolasinac ai box, ci sarebbe con forza il Manchester United. Ma l'Arsenal vorrebbe blindarlo già nelle prossime settimane.